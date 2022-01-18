І на тлі скупчення військ на українських кордонах - і загальної напруженості, Велика Британія наважилася на постачання зброї Україні. Перші літаки із протитанковими оборонними системами вже приземлилися в Києві.

Що стало поштовхом для такого рішення? І чому його варто сприймати як серйозну політичну заяву - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Це - легкий протитанковий комплекс, яким озброєна британська армія. Основне завдання такого переносного гранатомета - знищення бронетехніки в ближньому бою. Установки, схожі на цю, вже з'явилися і в українських Збройних силах. Відучора Лондон надіслав три літаки з протитанковим озброєнням. І подальше доправлення планують уже найближчим часом.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Десятки тисяч російських військовиків перебувають сьогодні біля кордону з Україною. Їх розгортання не рутинне - вони оснащені танками, бойовими броньованими машинами, реактивною артилерією та балістичними ракетами малої дальності. Ми й наші союзники маємо законні підстави непокоїтися тим, що за підтримки російських авіаційних і морських сил, вони можуть бути використані на проведення багатовекторного вторгнення в Україну.

Окрім того, Лондон помітив загострення російської риторики, посилення кіберактивності та масове поширення дезінформації. На думку міністра, Москва може використати це як фальшивий привід для вторгнення.

Лондон ніколи не обмежувався суто висловлюванням занепокоєння. Британські офіцери за кілька років підготували 22 тисячі українських солдатів, а в портах Шотландії чекають два протимінні кораблі для передачі нашому флотові. Але таке важливе питання як надання озброєння - зависало в повітрі. Велика Британія не хотіла провокувати Росію на агресію.

Рішення про постачання зброї - це не просто дружній жест, а серйозна політична заява, пояснює наш посол у Британії.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Переважно Сполучені Штати давали цю допомогу. І всі інші нації - в першу чергу наші партнери по НАТО - вони все ще вивчали на скільки можна це робити не провокуючи Росію на подальшу агресію. А той крок, який зробила Британія показує всім іншим, що насправді, не провокувати не дає ефекту, Росія продовжує робити те, що вона робить, а Україні треба допомогти захистити себе.

Разом із протитанковими комплексами до Києва направили й британських військових спеціалістів. Вони навчать працювати з цими установками. А про кількість надісланої зброї і в Лондоні, і в Києві воліють не говорити.

Джон Гілі, міністр оборони тіньового уряду Великої Британії:

Скажімо відверто - це буде використано російською пропагандою для провокацій. Тож маємо чітко довести - це виключно оборонні протитанкові ракети зі значно меншим радіусом дії, ніж американські "Джавеліни", які Україна має вже тривалий час. І цю зброю не використовуватимуть, якщо Росія не нападе.

На тлі накопичення російського війська стало відомо про канадський загін спецпризначенців, що прибув до України. А після візиту на Донбас міністра закордонних справ Данії, уряд цієї держави вирішив виділити додаткових 22 мільйони євро на посилення безпеки України.