Після доби перерви Печерський суд визначився із запобіжним заходом для п'ятого президента. Засідання на відміну від попереднього було стрімким. Без перерв і зволікань. Суддя вийшов і оголосив - відпустити Петра Порошенка під особисте зобов'язання. Це означає, що політик має здати закордонний паспорт, залишатися в Києві й за першою вимогою з'являтися до слідчих.

Не минулося без сутичок під судом. Активісти там мало не почубилися з поліцією. Через що? І чому рішенням суду лишилися незадоволені в Офіс генпрокурора? Про все докладніше мої колеги.

До початку судового засідання ще дві години, а біля Печерського суду вже кілька сотень активістів. Усі вони прийшли підтримати Петра Порошенка.

Людей настільки багато, що поліцейські перекрили вулицю. Активісти спорудили екран, на якому транслюватимуть засідання. Притягнули й колонки. Спочатку все було мирно і спокійно, а потім:

Що робите. Крики. Кричить бутерброди - уроди.

Між прихильниками п'ятого президента та поліцією сталася штовханина. Через пічку. Активісти хотіли заварити чаю й зігрітися. Правоохоронці завадили, бочки забрали. І поки одні мерзли на порозі, Петро Порошенко перед засіданням пішов до Михайлівського собору на святкову службу. Випив святої води й в зазначений час з'явився до суду.

У залі - тиснява і хаос. Місця настільки мало, що навіть журналісти не вмістилися. Зайшли не всі.

Засідання коротке. Суддя Олексій Соколов тільки зачитує рішення. Отже, Петра Порошенка відпускають під особисте зобов'язання. Що ж це означає? Тепер п'ятий президент повинен на першу ж вимогу з'явитися до суду, прокурора чи слідчого. Крім того, не має права без дозволу виїжджати з Києва та області. Заборонено залишати Україну. Для цього забрали закордонний паспорт. Рішення діятиме два місяці.

Василь Богайчик, кореспондент:

Із зали суду Петро Порошенко вийшов одразу до своїх прихильників. Вони ж, почувши рішення Феміди, зраділи.

Петро Порошенко, президент України (2014-2019 рр.):

Але чи є це повною перемогою? Ні! щоб у Порошенка забрали закордонні паспорти, щоб Порошенко не міг виїжджати за кордон, зустрічатися з друзями. Тоді коли 24 січня в мене була перша поїздка до НАТО. Вже є запрошення участі в міжнародних форумах. Цього вони бояться.

На рішення суду відреагували й в ДБР, і в Офісі Генпрокурора. Там вважають обраний запобіжний захід для п'ятого президента м'яким:

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:

Фабула справи однакова для всіх підозрюваних - вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів йшли з однаковим запобіжним заходом - тримання під вартою або мільярд застави. Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі й безперечно, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу.

Прихильники політика рішенням суду в цілому задоволені.

Тамара, активістка:

Це мінімальне, що можна було зробити для користі України в першу чергу, щоб не роз'єднувати громадянське суспільство.

Олександр, активіст:

Я думаю, що рішення повинно було бути таким - відпустити зовсім.

П'ятому президенту інкримінують "державну зраду" і "сприяння терористичним організаціям". За даними слідчих, він причетний до постачання вугілля з окупованих територій. Утім, сам політик і його захист звинувачення відкидають. Після засідання суду активісти пішли до Офісу Президента. У той час там Зеленський зустрічався з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.