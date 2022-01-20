Володимир Зеленський прокоментував імовірну загрозу вторгнення Росії [ Редактировать ]
Імовірну загрозу вторгнення Росії і перестороги західних партнерів прокоментував президент Зеленський. У зверненні гарант закликав українців не панікувати. Бо в очікуваннях загрози країна живе з 2014-го року, і в разі чого - зможе протистояти.
-Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Не боїться, бо захищає свою землю, не здасться, бо це наша земля, тікати нікуди. І це не новина. Україна постійно посилює свої оборонні можливості.
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