У Китаї стався феєрверк внаслідок ДТП [ Редактировать ]
Феєрверк - унаслідок ДТП! У Китаї вантажівка, яка перевозила піротехніку, потрапила в аварію. Це сталося в провінції Хунань. Після зіткнення машин - феєрверки один за одним почали вибухати й злітати в небо. Водії, які проїжджали повз і фільмували побачене, назвали цей інцидент "імпровізованим сліпучим шоу". На щастя, ніхто внаслідок ДТП і вибухів піротехніки не постраждав. А от що стало причиною аварії - поліція зараз з'ясовує.
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