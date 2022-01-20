Феєрверк - унаслідок ДТП! У Китаї вантажівка, яка перевозила піротехніку, потрапила в аварію. Це сталося в провінції Хунань. Після зіткнення машин - феєрверки один за одним почали вибухати й злітати в небо. Водії, які проїжджали повз і фільмували побачене, назвали цей інцидент "імпровізованим сліпучим шоу". На щастя, ніхто внаслідок ДТП і вибухів піротехніки не постраждав. А от що стало причиною аварії - поліція зараз з'ясовує.