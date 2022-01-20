Від знайомства до фотосесії - майже чотири роки

Мона Ліза з Черкас збирає лайки в соцмережах! Місцевий фотограф Сергій Федоренко осучаснив відому картину Леонардо Да Вінчі. Щоправда, творив він не фарбами, а світлом, камерою і фотошопом. А от хто йому позував і чи справді натурниця схожа на Лізу дель Джокондо? Дивіться самі.

Ретуш, перегляд і знову ретуш. Понад два тижні черкаський фотограф Сергій Федоренко витратив, аби створити й довести до ідеалу світлину зі "своєю Джокондою". Чоловік працює в Інституті пожежної безпеки, там він і побачив майбутню модель.

Від знайомства до фотосесії - майже чотири роки. Сергій каже - весь цей час чарівна посмішка Вікторії не виходила в нього з голови. І зізнається - ідея створити фотокопію сучасної Джоконди в нього виникла ще під час першої зустрічі.

Сергій Федоренко, фотограф:

Идея уже была и Джоконда уже сама так всплыла. Просто мы ее привязали к той профессии, которую она выбрала. Съемка прошла легко, весело и все у нас получилось чисто и непроизвольно.

Схожості з натурницею Да Вінчі Лізою Дель Джокондо ні сама Вікторія, ні її рідні ніколи не помічали. Дівчина каже - пропозиція Сергія її навіть здивувала, а результат роботи став справжньою несподіванкою.

Вікторія Сердюк, курсантка Інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля:

Друзі в захваті й родина - всі плакали, сміялись і всім вже розповіли про мене. Я фотографуюсь завжди прямо тому, що мені не подобається мій профіль обличчя.

Тепер "Джоконда-пожежниця" підкорює простір соціальних мереж. Вікторія ж цього року закінчує інститут і каже, що незабутня згадка про навчання в неї вже є.