Польський лідер провів нараду з представниками уряду щодо України [ Редактировать ]
Для надання допомоги Україні президент Польщі Анджей Дуда скликав Бюро нацбезпеки. Польський лідер провів нараду з представниками уряду, де обговорили ескалацію ситуації з боку РФ уздовж українських кордонів і те, як допомогти Києву. Зокрема, йшлося про надання озброєння. Наразі щодо цього тривають дискусії. Насамкінець під час засідання - президент і представники польського уряду наголосили на підтримці євроатлантичних прагнень України.
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Польський лідер провів нараду з представниками уряду, де обговорили ескалацію ситуації з боку РФ уздовж українських кордонів і те, як допомогти Києву.
Варшава заявляє, що гарантує Києву підтримку в разі агресії Росії - і політичну, і матеріальну.
А точніше - потенційну загрозу з боку Росії. Йшлося і про допомогу, яку може надати Києву Варшава. Також порушили питання енергетики й транспортного сполучення між країнами.
Раніше повідомлялося, що президенти обговорять безпекову ситуацію в регіоні та загрозу нового вторгнення з боку РФ на територію України.
Російська агресія та безпека на Сході України - тема номер один на переговорах Володимира Зеленського та Анджея Дуди. Зустрітися лідери мають у Варшаві 20 та 21 січня.