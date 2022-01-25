Для надання допомоги Україні президент Польщі Анджей Дуда скликав Бюро нацбезпеки. Польський лідер провів нараду з представниками уряду, де обговорили ескалацію ситуації з боку РФ уздовж українських кордонів і те, як допомогти Києву. Зокрема, йшлося про надання озброєння. Наразі щодо цього тривають дискусії. Насамкінець під час засідання - президент і представники польського уряду наголосили на підтримці євроатлантичних прагнень України.