Мужа известной украинской певицы задержали за угон автомобиля (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Думская
В Одессе задержали 40-летного мужчину по подозрению в угоне автомобиля Hyundai Santa Fe. Злоумышленника задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Ночью угонщик разъезжал по городу в поисках подходящего автомобиля, вскрывал его с помощью специальных приборов и угонял, оставив свою машину неподалеку. В автомобиле угонщика правоохранители нашли спецтехнику для взлома автомобилей и отключения сигнализации, травматический пистолет и паспорт другого государства.
Приморский райсуд Одессы избрал задержанному меру пресечения - содержание в следственном изоляторе на 60 суток с возможностью внесения залога в 744,3 тыс. грн.
Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.
Как сообщает "Думская", угонщиком оказался муж певицы Виктории Петрик - Владимир Андрушкевич. В 2008 году она представляла Украину на детском "Евровидении" и заняла второе место. Также она взяла второе место на "Новой волне" в Юрмале в 2014 году.
Через два года девушка участвовала в национальном отборе на взрослое "Евровидения", но проиграла в полуфинале.
В 19 лет Виктория вышла замуж за Андрушкевича, в 2017 году родила сына Давида. После замужества ее карьера пошла на спад.
Личную жизнь 24-летняя певица не афиширует, редко делилась фото с любимым в соцсетях, а его лицо всегда скрывает за аватарками или смайликами. Мужчину удалось идентифицировать по телосложению.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что певица MARUV уходит со сцены из-за усталости и выгорания.
по теме
В Киеве избили и ограбили известного журналиста, теле и радиоведущего Андрея Куликова. Инцидент произошел на Рождество на проспекте Победы. Грабителей нашли через несколько часов в одном из хостелов Киева
В Орехове Запорожской области криминальная полиция разоблачила двух мужчин в жестоком убийстве своего знакомого ради ограбления. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции
Трагедия произошла вечером 24 января, когда супруги распивали алкоголь. Между ними возникла ссора, в ходе которой 40-летняя женщина схватила топор и несколько раз ударила по голове своего 76-летнего гражданского мужа. Потом собрала в квартире все ценные вещи и деньги, открыла газовые конфорки и вместе с 13-летним сыном уехала в гостиницу
Во вторник, 25 января, в центре Киева произошла перестрелка. Огонь из автоматического оружия открыли возле главного управления СБУ.
После этого на месте будут работать взрывотехники и кинологи