В Одессе задержали 40-летного мужчину по подозрению в угоне автомобиля Hyundai Santa Fe. Злоумышленника задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Ночью угонщик разъезжал по городу в поисках подходящего автомобиля, вскрывал его с помощью специальных приборов и угонял, оставив свою машину неподалеку. В автомобиле угонщика правоохранители нашли спецтехнику для взлома автомобилей и отключения сигнализации, травматический пистолет и паспорт другого государства.

Приморский райсуд Одессы избрал задержанному меру пресечения - содержание в следственном изоляторе на 60 суток с возможностью внесения залога в 744,3 тыс. грн.

Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

Как сообщает "Думская", угонщиком оказался муж певицы Виктории Петрик - Владимир Андрушкевич. В 2008 году она представляла Украину на детском "Евровидении" и заняла второе место. Также она взяла второе место на "Новой волне" в Юрмале в 2014 году.

Через два года девушка участвовала в национальном отборе на взрослое "Евровидения", но проиграла в полуфинале.

В 19 лет Виктория вышла замуж за Андрушкевича, в 2017 году родила сына Давида. После замужества ее карьера пошла на спад.

Личную жизнь 24-летняя певица не афиширует, редко делилась фото с любимым в соцсетях, а его лицо всегда скрывает за аватарками или смайликами. Мужчину удалось идентифицировать по телосложению.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что певица MARUV уходит со сцены из-за усталости и выгорания.