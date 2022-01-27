Национальная валюта вышла в лидеры рейтинга мировых валют по уровню падения с начала года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Thomson Reuters.

Таким образом, в январе гривна упала на 5,5%. Больше в этом году девальвировал только российский рубль - 5,6%. На третьем месте идет шведская крона - 2,9%.

Отмечается, что в то же время, рейтинг растущих валют возглавил южноафриканский рэнд - 4,3%, в тройку также входят колумбийский песо - 3,6% и бразильский реал - 2,5%.

Читайте также, в 2021 году украинская гривна окрепла как к доллару США, так и евро. К Новому 2022 году национальная валюта подошла с курсом 27,27 грн за американский доллар и 30,92 грн за евро, на 31 декабря 2020-го официальный курс НБУ составлял 28,27 грн/$1 и 34,73 грн/1 евро.

Кроме того, в НБУ рассказали о причинах переменчивой ситуации на валютном рынке. В течение первой половины месяца гривна укреплялась, но во второй половине - заметно девальвировала, сказывались и позитивные ожидания относительно дальнейшего прогресса в сотрудничестве с МВФ после достигнутых договоренностей в октябре.

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