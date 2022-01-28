Пігулки проти коронавірусу "Паксловід" - від "Файзер" - схвалили в ЄС. Європейське агентство з лікарських засобів радить вживати таблетки одразу після перших симптомів. Призначатимуть їх поки що лише дорослим з групи ризику. Як запевняють у компанії, препарат майже на 90 відсотків ефективний для запобігання госпіталізації та смерті. А останні лабораторні дані свідчать про те, що ліки дієві й проти штаму "Омікрон".