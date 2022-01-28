Добровільно заразитися коронавірусом пропонують науковці з Великої Британії. Там учені працюють над розробкою нової, ефективнішої вакцини. Експеримент розпочали в Оксфордському університеті ще торік, у квітні. Тепер науковцям потрібно провести тестування на людях. Учасниками можуть стати усі охочі від 18 до 30 років. Їх інфікують та ізолюють щонайменше на 17 діб. Учені прагнуть визначити, скільки вірусу необхідно для зараження, та якою має бути імунна відповідь.