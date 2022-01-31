Людей, які не отримали принаймні однієї дози вакцини, відсторонять від роботи

Без щеплення не пустять на роботу. Сьогодні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій для обов'язкової імунізації.

Наказ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних установ. Людей, які не отримали принаймні однієї дози вакцини, відсторонять від роботи без збереження зарплати. Це не стосується лише тих, хто має абсолютні протипоказання до щеплень.