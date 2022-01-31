Наказ МОЗу про розширення переліку професій для обов'язкової імунізації набув чинності [ Редактировать ]
Без щеплення не пустять на роботу. Сьогодні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій для обов'язкової імунізації.
Наказ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних установ. Людей, які не отримали принаймні однієї дози вакцини, відсторонять від роботи без збереження зарплати. Це не стосується лише тих, хто має абсолютні протипоказання до щеплень.
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Так, з 31 січня всі працівники місцевого самоврядування, медики та комунальники мають вколоти хоча б одну дозу. Інакше їх не пускатимуть на роботу і не платитимуть зарплату.
Про це інформує МОЗ. Хоча влада Херсонської області запевняє: в них всі показники у нормі.
В понедельник, 31 января, в Украине вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса.