"Як підтримати Україну та відвернути агресію з боку Кремля?" Про це говорили сьогодні й на форумі, організованому Фондом Віктора Пінчука. Докладніше розповість Даніїл Снісар.

Всебічна підтримка і санкційний тиск. На зустрічі, яку організував фонд Віктора Пінчука - експосли Сполучених штатів. Вони шукають шляхи захисту України від ймовірних наступальних дій.

Джон Гербст, посол США в Україні (2003-2006 рр.):

Сполучені Штати, наше Міноборони - ми уважно стежимо за ситуацією на східному кордоні Україні, біля якого спостерігається скупчення ворожих військ, у кількості 120 тисяч вояків. Є речі, які ми здійснюватимемо: по-перше - продовжимо політику санкцій, щодо Росії, продовжимо допомагати Україні з озброєнням.

Допомога не лише на словах, а й на ділі - американська сторона запевняє - постачатиме Україні озброєння і надалі.

Марі Йованович, посол США в України (2016-2019 рр.):

Сполучені Штати мають демонструвати свою підтримку Україні. Це правильно, адже, ми бачимо, як Росія постійно порушує домовленості, не дотримується принципів суверенності, лишає українців права на самоідентифікацію. І мова тут не лише про РФ, а й про інші авторитарні країни. Ми обов'язково маємо втрутитися.

Не лише Штати, а й НАТО. Дипломати дійшли висновку - Альянс має одноголосно засудити ворожі дії щодо України. У планах - збільшення чисельності натівських військ на кордонах з РФ.

Александр Вершбоу, заступник генерального секретаря НАТО (2012-2016 рр.):

Ми маємо й надалі стримувати ворога - продовжити тиснути на Росію санкціями. Діятимемо виключно в дипломатичному ключі. Розмова має продовжуватися, аби відбувся відхід від ескалації.

Українська ж сторона заявляє про початок іншої "війни" - гібридної. Мова про останню хвилю хибних замінувань та кібератак.

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України: