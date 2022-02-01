Франція споряджає фрегат у Чорне море [ Редактировать ]
Усе через скупчення російських військ поблизу кордонів України.
Місія корабля триватиме три тижні. За даними французьких ЗМІ, авіаносець вийде з порту Тулон. На борту - 1200 моряків, 22 винищувачі, 2 літаки-розвідники та 3 вертольоти.
Авіаносець супроводжуватимуть 3 фрегати, корабель постачання та ударний атомний підводний човен.
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