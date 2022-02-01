Інфляція впливає не лише на найбідніших, а й на тих, хто зазвичай їм допомагав

"Банки їжі" стають дедалі популярнішими у Великій Британії. Пандемія Ковіду та брекзит спровокували найвищу інфляцію в країні за 30 років. І британцям просто не вистачає грошей на продукти.

Чим годують найбідніших та чому всім їжі може не вистачити - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Чимало з цих людей уперше просять підтримки. Вони зібралися під одним із британських "банків їжі". Тут без зайвих запитань допоможуть усім, кому нема за що купити хліба й молока.

Сара, клієнтка "банку їжі":

Вони допомагають стільком людям, це просто неймовірно. Без них я б опинилася в дуже поганій ситуації. Адже мені треба цілу сім'ю прогодувати.

"Банки їжі" - доволі звичне явище в країні. Навіть у найкращі часи завжди були ті, кому нічого покласти на стіл. Але новий рік почався зі значно більших черг, ніж звичайно.

Марк Бутчер, засновник благодійної організації:

Зазвичай до нас приходять безхатченки, нарко- та алкозалежні, а тепер ми бачимо все більше людей, які працюють - таксистів, прибиральників, тих, хто працює на повні ставки, і яким однаково бракує грошей.

Зазвичай благодійні організації отримують запити на харчові пожертви. У цьому "банку їжі" саме готують передачу для сім'ї із двох дорослих і двох дітей. Половина набору це консерви - м'ясні, рибні й овочеві. А ще - крупи, навіть туалетний папір.

А тут ще невеличкі пакунки ласощів, щоби викликати усмішку та ощасливити малюків.

Через зростання попиту дедалі частіше "банки їжі" переїжджають із невеличких офісів у просторі ангари. І перетворюються на такі собі супермаркети для нужденних. У них волонтери збирають тисячі пакунків на день.

Майкл Бекетт, менеджер "банку їжі":

Багато проблем спричинило підняття цін на опалення. Інфляція теж додає тиску, бо ж вартість споживчого кошика зростає. Особливо це відчутно на товарах першої необхідності, вони подорожчали в декілька разів.

У благодійних організаціях попереджають - ситуація стає критичною. Якщо кількість відвідувачів збільшуватиметься й надалі - їх просто розвертатимуть із порожніми руками. Бо наповнюваність "банків їжі" залежить винятково від щедрості благодійників і таких самих простих людей, яким пощастило трохи більше.

У кожному, навіть найменшому супермаркеті країни, на виході завжди стоїть кошик для передачі продуктів у "банки їжі". Людей заохочують купувати один буханець собі, інший - тут же віддавати нужденним. Але інфляція впливає не лише на найбідніших, а й на тих, хто зазвичай їм допомагав.