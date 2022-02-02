Ковідна тисяча не потрапляє на оздоровлення та підтримку фітнес-індустрії. Свої гроші з "єПідтримки" понесли до спорзалів трохи більш як 10 відсотків українців. Чому здоров'я та спорт поза увагою - дізнавалася Оксана Тупальська.

Тисяча від "є-Підтримки" у мене на рахунку. Як її витратити із користю для здоров'я - питаю атлетів-любителів.

Антон Шаповал, житель Києва:

А ковидную тысячу - не знаю. Может на какое-то спортивное питание, если можно ее тратить туда. - По-моему нельзя. - Нельзя, да?

Анна Примак, жителька Києва:

Спросила по поводу услуг, как я конкретно могу использовать эту тысячу, это конечно же массаж, возможно кто-то хочет сходить в солярий.

Послуги професійного тренера, як і оздоровчі процедури, як-от спортивний масаж чи сауна - поза програмою. Піти на заняття з фігурного катання, бігу чи лижного спорту теж не вийде. "Є-підтримка" доступна виключно для залів - юридичних осіб.

У Києві вартість місячного абонемента до тренажерки не преміум-класу - від восьмисот до трьох тисяч гривень. У спальному районі пригледіла тренування після коронавірусу - з вправами для дихання та курсом схуднення. За ковідну тисячу приймають без доплати.

Анастасія Парфьонова, керівниця клубу, тренерка:

Відновлення після хвороби, відновлення для вагітних, також реабілітація для людей з проблемами. Все ж таки імунітет - це дуже важлива річ сьогодні в нашій епідситуації.

"Ковідну тисячу" на заняття у спортзалі витратили близько 13 відсотків українців. Це вдвічі менше, ніж на залізничні квитки, та втричі - ніж на книгарні.

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України:

Купувати книжки, займатися спортом, ходити в театр, музеї - для того, щоб підтримувати бізнес, який постраждав під час пандемії.

Представники фітнес-індустрії потерпають і досі. Кажуть, програма, якщо і покриє, то лише копійки від тих збитків, які завдали три локдауни. Адже і зараз, коли зали відкрили, клієнтів помітно поменшало.

Борис Михайленко, керівник освітньої академії для тренерів:

Причина оттока - это был страх, тоесть люди не знали что это, они боялись ходить в общественные места, вторая причина - на фоне того, что карантин коснулся и других сфер - люди перестали тратить те деньги, которые были у них выделены на фитнес до карантина.

Абонементи, які на місяць коштують по 2500, деякі зали продають за тисячу. Але, щоб зміцнити імунітет, кажуть тренери, займатися треба щонайменше пів року. Тому, якщо через місяць клієнт не оплатить заняття уже за власні гроші - не виграє ані він, ані зал фітнесу.