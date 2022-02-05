В Одессе сильный пожар: горит мебельный цех (видео) [ Редактировать ]
Источник: Думская
Сильный пожар вспыхнул днем 5 февраля в Одессе. Об этом сообщает "Думская".
Горят мебельные склады на улице Хуторской возле цементного завода. Местные жители говорят, что в этих помещениях собирали мебель и бильярдные столы.
На месте работают пожарные. Они пытаются не допустить распространения огня на расположенную рядом станцию техобслуживания грузовых автомобилей. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.
Напомним, что накануне в Киеве произошел сильный пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Погиб мужчина.
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