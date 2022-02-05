На улице Электриков, 30/5, горела квартира

В Киеве в пятиэтажке произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Инцидент произошел вечером 4 февраля, в Подольском районе столицы. В 22:52 на "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Электриков, 30/5.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома.

Спасатели эвакуировали 8 жителей со смежных квартир и квартир выше расположенных этажей.

В ходе тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, пожарные нашли тело мужчины. Также пострадал еще один мужчина, которого передали бригаде скорой помощи.

В 23:47 пожарные ликвидировали пожар на площади 40 кв. м.

Ранее "Подробности" сообщали о страшном пожаре на Буковине в церкви.