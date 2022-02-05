В Киеве произошел смертельный пожар в пятиэтажке (фото) [ Редактировать ]
На улице Электриков, 30/5, горела квартира
В Киеве в пятиэтажке произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Инцидент произошел вечером 4 февраля, в Подольском районе столицы. В 22:52 на "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Электриков, 30/5.
На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома.
Спасатели эвакуировали 8 жителей со смежных квартир и квартир выше расположенных этажей.
В ходе тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, пожарные нашли тело мужчины. Также пострадал еще один мужчина, которого передали бригаде скорой помощи.
В 23:47 пожарные ликвидировали пожар на площади 40 кв. м.
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