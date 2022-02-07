Майже три сотні мігрантів погодилися покинути Литву [ Редактировать ]
Тисяча євро за повернення додому. Майже три сотні мігрантів погодилися покинути Литву - в обмін на грошову компенсацію від уряду. Більшість з них повертаються до Іраку, а також до Індії та Росії. Торік до Литви незаконно в'їхали понад чотири тисячі нелегалів. Вільнюс звинувачує у появі міграційної кризи режим Лукашенка та називає це гібридною агресією проти Європи.
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