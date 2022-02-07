Звання полковника російської армії чекає Лукашенко від Путіна [ Редактировать ]
Олександр Лукашенко пригрозив, що відправить білоруські війська на Донбас - якщо про це попросить Кремль. Таке він заявив в інтерв'ю російському пропагандисту - Соловйову. Від Путіна чекає, що той виконає обіцянку та надасть йому звання полковника російської армії. Крім того, Лукашенко вірить у створення нового СРСР - мовляв, за 10-15 років Україна увійде до так званої Союзної держави Білорусі та Росії. І до них приєднаються також Казахстан, Туркменістан, Узбекистан і Таджикистан.
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Таке він заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Від Путіна чекає, що той виконає обіцянку та присвоїть йому звання полковника російської армії.
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