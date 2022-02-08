У Бельгії найближчим часом подорожчає - картопля фрі! І це неабияк хвилює тамтешніх жителів. У них ця страва - одна з найпопулярніших. То чому фрі дорожчатиме та що кажуть бельгійці - дивіться.

У Бельгії картопля фрі - одна з найпопулярніших і чи не найулюбленіших страв. Чимало бельгійців навіть ображаються, коли туристи, замовляючи фрі, називають її "френч фрайс". Оскільки вони впевнені, що відому всьому світові страву вигадали саме в їхній країні. І аж ніяк не у Франції.

А тепер бельгійці схвильовані! І все через те, що їхня улюблена страва - здорожчає вже найближчим часом майже на 10 відсотків. За словами президента тамтешньої Національної спілки виробників картоплі фрі, підвищення цін відбудеться через зростання вартості газу й електроенергії. Та й самої картоплі - теж.

Бернард Лефевре, президент Національної спілки виробників картоплі фрі:

Картопля фрі справді важлива для нас. Це щось особливе. І хоча зростання ціни не буде катастрофічним, це насамперед "ударить" по нас емоційно. Бо чимало бельгійців вам скаже: "Нехай краще дорожчає техніка чи одяг, аніж картопля фрі".

Водночас продавці картоплі зазначають - підвищення ціни потрібне для збереження якості. І сподіваються, що збільшення вартості на 20 євроцентів не відлякуватиме клієнтів.

Бертран Баласі, продавець картоплі фрі:

Зростають ціни на олію, газ, електроенергію. Всі розуміють, що вартість не надто збільшиться. І хоча ціни на фрі не змінювалися вже дуже багато років, ми не можемо цього не зробити. Бо треба зберегти якість і смак. Ми хочемо, щоб наші клієнти були задоволені!

А от любителі картоплі кажуть - таке здорожчання навряд чи змусить їх менше купувати фрі.

Франсуа-Хав'єр Браун, житель Брюсселя:

Гадаю, ми цього не помітимо. І хоча я не дуже часто їм картоплю фрі, не думаю, що підвищення ціни буде проблемою. Менше її їсти я не почну.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, таке навіть символічне підвищення вартості фрі - неабияка подія для бельгійців. Бо ця страва в них - буквально всюди. Наприклад, у бельгійському Брюгге торік у грудні картоплі фрі навіть відкрили пам'ятник.