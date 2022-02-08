Наші військові спостерігають зі своїх шанців як укріплюються і облаштовуються ворожі позиції.

А напруженість ця на Донбасі відчувається щодня. Сьогодні було гаряче на околицях окупованого Донецька. Противник гатив по українських позиціях біля Пісків із протитанкових гранатометів. Цього разу, на відміну від минулої доби, минулося без поранених з нашого боку. Ігор Левенок розкаже докладніше.

-Вони зараз сооружають нові позиції. Противник до чогось готується…

Ділянка фронту неподалік від окупованої Горлівки. Наші військові спостерігають зі своїх шанців як укріплюються і облаштовуються ворожі позиції. Супротивник не ховається. Копають навіть у дощ.

В окопах на цій ділянці фронту оборону тримають наші морські піхотинці, тож щодо шансів ворожих сил тут відповідь одна.

-Я думаю, що вони вообще сюди не просунуться і шансів у противника нема…

Ігор Левенок, кореспондент:

Військові розповідають, що зараз тиша, але вона вельми підозріла і в цей момент ворог споруджує свої обладнання і укріплення, і працюють ворожі снайпери, тож треба бути обережними…

А загалом, хлопці кажуть: ворог принишк, принаймні великі калібри мовчать. Та усе ж дрібні капості з того боку таки влаштовують. А що для армійців "дрібні капості"? Морпіхи жартують, мовляв, це зрозуміє тільки військовий.

Олексій, морський піхотинець:

Слухайте, насправді за вісім років війни ми вже настільки звикли до якоїсь там черги з автомата, що воно вже й за обстріл навіть не рахується. І тим паче обстріли зараз носять провокативний характер, щоб зав'язати нас на бій. Тобто це означає, що вони стріляють не кудись там чітко в бійничку чи ще щось, вони просто стріляють в сторону наших позицій, щоб ми почули свист куль над головами і почали стріляти у відповідь.

Та хлопці кажуть: налякати морпіхів не реально. Едуард із Запоріжжя. Захищає Україну від початку війни на Сході. За плечима Іловайськ, бої під Маріуполем.

Едуард, військовослужбовець Збройних сил України:

В мене є старша донька Єва, їй зараз дев'ять років, а коли я пішов, їй було десять місяців…

Нині Єдуард батько вже трьох дітей і каже: саме заради них він і зараз тут.