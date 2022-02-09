В Киеве построят "Мост Ахметова" из стали "Метинвеста" [ Редактировать ]
Меткомбинат "Азовсталь", входящий в группу "Метинвест", поставит 300 тонн металла для строительства нового моста "Волна" в Киеве. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Азовстали".
"В Украине появится еще один мост и его можно назвать побратимом нашего, Запорожского моста. Потому что при строительстве моста "Волна", который будет располагаться на туристическом маршруте "Набережная - парк "Наталка" - о. Оболонский", также будет использована сталь "Метинвеста. Компания отгрузит 300 тонн горячекатаного листового проката марки S355NL толщиной 8-32 мм производства "Азовстали", - сказано в публикации.
"Азовсталь" сообщает, что мост "Волна" планируют завершить в этом году.
"Мост будет полностью пешеходным с соблюдением удобств для маломобильных групп населения. Его планируют достроить к середине 2022 года", - говорится в заявлении.
по теме
В Турции, на ферме родился козленок-мутант с одной глазницей, но двумя глазами
В Европейском союзе решили расширить санкции против России за оккупацию Крыма
За 2021 год начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии выросли
Возможность приготовить бензин такого высокого качества появилась благодаря технической модернизации
На этой неделе глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на этой неделе прилетит в Украину перед визитом в Россию