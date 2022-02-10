В городе Борисполь водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил 5 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, прибывшие на место ДТП патрульные установили, что водитель автомобиля Mazda совершил наезд на припаркованные автомобили Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai и ВАЗ. Пострадавших нет. При общении с шофером Mazda были замечены.

Отмечается, что водитель-виновник аварии кричал, нецензурно выражался, не реагировал на замечания правоохранителей. Известно, что правонарушителя доставили в отделение полиции, где составили пять административных материалов. Водитель отстранен от управления автомобилем.

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Кроме того, водитель сначала проехал на красный свет на перекрестке, задев при этом один автомобиль, после чего протаранил множество автомобилей. Денежный ущерб пока не подсчитан, но учитывая 31 разбитый либо сожженный автомобиль, сумма будет астрономической.

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