І вже за місяць - через "є-Підтримку" можна буде отримати 500 гривень за бустерну дозу протиковідної вакцини. Узагалі - ситуація із коронавірусом в Україні - неоднозначна. З одного боку, цифри захворюваності - солідні - близько 40 тисяч щодня. З іншого, - рівень госпіталізацій - невисокий. Бо "Омікрон" - переноситься доволі легко. І у МОЗі заявляють, локдауну - не буде.

Зрештою, карантинне звільнення - це зараз європейський тренд. Країни одна за одною - знімають усі обмеження. І починають ставитися до коронавірусу - як до звичайної застуди. А у ВООЗ - навіть заговорили про кінець пандемії. То коли ж він настане? Світлана Чернецька - питала.

Іспанія, порожні вулиці, перекриті тротуари. Майже два роки карантинів та ізоляції.

Анна Белен Гонзалез, жителька Мадрида:

Я так втомилася від масок, не можу дочекатися, коли можна буде їх не носити.

Майже два роки страху за себе і рідних. Та нескінченного - потоку коронавірусних новин.

Ден, житель Лондона:

Багатьом вже все це набридло.

І майже два роки - нових ковідних правил і законів.

Джастін Ніккел, протестувальник проти вакцинації у Оттаві:

Їхні повноваження вийшли далеко за межі розумного.

І майже два роки протестів у різних точках світу - спочатку проти локдаунів, далі - проти вакцинації.

Це сутички під парламентом Нової Зеландії. В країні - обов'язково мають щепитися медики, вчителі, військові та поліція. Як виявилося, серед них багато - антивакцинаторів! І вони - на кілька днів поставили у середмісті намети та заблокували рух. Їх надихнули демонстрації в іншому кінці світу - в Канаді.

В Оттаві протести не стихають уже місяць. Тут запровадили надзвичайний стан, бо місто - в облозі. Далекобійники перекрили рух і розгорнули наметове містечко. Бо не згодні з правилом, що перетинати кордон Канади та США - можуть лише вакциновані водії.

Кейс Дедрю, водій-далекобійник:

Ми всі маємо бути вільними людьми. Я не хочу жити в комуністичній країні. Люди повинні мати можливість робити власний вибір.

Пандемія - розділила суспільство, виснажила і людей, і бюджети країн. І в той час, як у західній півкулі все ще закручують ковідні гайки, у східній - вже розвиднюється. Велика Британія стане першою у світі державою - де збираються скасувати усі коронавірусні обмеження.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

За тиждень я представлю в парламенті нашу стратегію "життя з ковідом". Якщо нинішні обнадійливі тенденції триватимуть, то я сподіваюся, що ми зможемо скасувати останні внутрішні обмеження на місяць раніше, аніж планували.

Уже в кінці лютого країна повністю повернеться до звичного життя. Більше ніякої дистанційки і ковідних паспортів. Ба більше навіть самоізоляція під час хвороби не буде обов'язковою.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Насправді ще з кінця липня англійці живуть більш-менш повноцінним життям. Далеко в минулому залишилися вимоги соціальної дистанції та обмеження великих зібрань. Щодо масок - то їх тимчасово повернули на початку грудня, коли набрав обертів "Омікрон". Але два тижні тому і вони стали необов'язковими. Наразі носіння масок вимагають лише у лондонському транспорті.

Прикривати обличчя заохочують і окремі магазини, про це попереджають оголошення на вітринах. Але впускають усіх, незалежно від наявності захисного аксесуара на обличчі, і зауваження нікому не роблять. Та попри послаблення - ще досі чимало людей воліють одягати маски в публічних місцях.

Джеймс Г'юз, житель Лондона:

Я переживаю, що вірус все ще витає в повітрі, і я не впевнений, що люди будуть сприймати це серйозно тепер. У мене є маска і я буду її носити весь день, коли я у закритих приміщеннях.

Традиційно, значно більше прихильників носіння масок - серед літніх людей.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Кафе, ресторани, перукарні та спортзали ще з квітня минулого року працюють безперебійно. І в них ніколи не вимагали ковідних паспортів. Доказ вакцинації чи перенесеної хвороби був необхідним лише для відвідин нічних клубів. А коли і це обмеження знімуть - королівство стане найвідкритішою країною у Європі.

Для невакцинованих залишаться певні незручності - як от тест перед вильотом та після прибуття до Сполученого Королівства. Але більше ніяких карантинів.

Джессі Райт, жителька Лондона:

Це таке полегшення, адже майже два роки нас то утримують всередині, то обмежують надворі, це шалено виснажливо, особливо для людей мого віку. Тож я не можу дочекатися. Трохи страшнувато, але дуже приємно.

За останніми даними - понад 97% британців мають антитіла. Це якщо об'єднати усі випадки: коли імунітет сформувався після вакцинації чи хвороби. Це, звісно, не означає, що коронавірус тепер не загрожує. Але шанси на швидке одужання - значно вищі. І в Європі вперше заговорили про... кінець пандемії.

Ганс Клюге, директор європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Європа має доволі високі показники вакцинації. Це по-перше. По-друге, закінчується сезон ковіду, по-третє, ми знаємо, що "Омікрон" минає значно легше після вакцинації. Тож ми однозначно рухаємося до кінця пандемії, увага, не кінця коронавірусу, а саме пандемії.

Тож зовсім скоро замість слова "пандемія" - звучатиме "ендемія". Ось подивіться на різницю між цими поняттями. Ділимо екран на дві частини. В першій пишемо заголовок "Ендемічна хвороба", тут показуємо півкулі землі, у кількох місцях великі червоні крапки - десь 5-6 штук. Під малюнком підпис "Постійно існує в популяції чи регіоні, доволі повільно поширюється". В другій частині екрану пишемо заголовок "Пандемічна хвороба", те саме, малюємо дві півкулі, але там уся територія континентів в цих червоних цятках. Підпис "Несподіване зростання випадків у кількох країнах, континентах світу"

Науковці прогнозують, що ковід стане ендемічною хворобою, як віруси грипу чи інші чотири коронавіруси, які спричиняють застуду. Та важливо зрозуміти, що і ці хвороби можуть бути смертельними, але - різниця в тому, що вони вивчені та керовані.

Джефф Зінтс, радник президента США:

Ми рухаємося до часу, коли ковід більше не буде переривати наше повсякденне життя, коли ковід більше не буде постійною кризовою ситуацією, до часу, коли ми зможемо захищатися та лікувати цю хворобу.

Дедалі більше країн запланували серйозні карантинні послаблення на початок весни. У Чехії - невакциновані нарешті зможуть ходити в ресторани та кінотеатри. До звичного життя повертається Швеція.

Я така щаслива! Нарешті цей день настав! - Свобода! Ми можемо йти куди хочемо і не думати ні про що!

Щоправда, далеко не всі уряди готові так швидко знімати обмеження. Багато експертів вважають це невиправданим ризиком. У Німеччині, зокрема, воліють перестрахуватися.

Карл Лаутербах, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Дуже малоймовірно, що вірус не мутуватиме й далі. І дуже малоймовірно, що нові мутації будуть менш небезпечними, ніж ті, що є зараз. А послаблення обмежень зараз лише продовжить хвилю уражень і відкине нас назад у боротьбі з ковідом.

Зараз важко судити - чий підхід ліпший. Чи Британія занадто квапиться покінчити з пандемією, чи навпаки, Німеччина - занадто повільна.

Світлана Чернецька, кореспондентка: