Україна скликає зустріч з РФ [ Редактировать ]
Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ.
Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що на зібранні мають обговорити скупчення військ Росії уздовж кордону України та в тимчасово окупованому Криму.
Адже його РФ досі не пояснила. Зустріч має відбутися у наступні два дні, зазначив міністр.
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Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
Украина просит о встрече с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа в течение 48 часов для обсуждения ситуации с безопасностью. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Друга зустріч політичних радників лідерів "четвірки" завершилася без конкретного результату, як і перша. Хоча говорили учасники понад 9 годин. Та досягнення все ж є: Україна не перетнула своїх "червоних ліній". І сторони домовилися продовжувати діалог.
Володимир Зеленський нагадав про перешкоди, з якими стикається місія на Донбасі.
На цю зустріч у Берлін радники президентів України та Росії прибули з дещо різною метою. У Києві заявляли про необхідність розблокувати роботу тристоронньої контактної групи, щоб поговорити про обмін полоненими та відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду.