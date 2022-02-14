Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ.

Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що на зібранні мають обговорити скупчення військ Росії уздовж кордону України та в тимчасово окупованому Криму.

Адже його РФ досі не пояснила. Зустріч має відбутися у наступні два дні, зазначив міністр.