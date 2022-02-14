Антикарантинні протести у Парижі: поліція розігнала мітингарів [ Редактировать ]
Сльозогінний газ та понад півсотні затриманих. Паризька поліція розігнала антикарантинні протести. Мітингарі намагалися заблокувати французьку столицю вантажівками, як це зробили в Канаді.
Основна вимога - скасувати Ковід-сертифікати. Правоохоронці встановили КПП на під'їзді до Парижа і зупинили щонайменше півтисячі фур та легковиків.
Тим, хто встиг проскочити до столичного середмістя, а таких виявилося зо три сотні, виписали штрафи.
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Мітингарі намагалися заблокувати французьку столицю вантажівками, як це зробили в Канаді.
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