Невакциновані медики організували в Афінах велелюдний протест [ Редактировать ]
Велелюдний протест організували в Афінах невакциновані медики. Тисячі людей з'їхалися до столиці з усієї країни. Пройшли ходою вулицями та влаштували танці під будівлею парламенту. У вересні грецький уряд зобов'язав медперсонал щепитися, хоча б однією дозою.
Невакцинованих - а таких в країні близько 5-ти тисяч - відсторонили від роботи та позбавили зарплатні. Мітингарі вважають це порушенням своїх прав та вимагають повернути їх до роботи і при цьому дозволити не робити щеплення.
Пенелопе Касвікі, учасниця протесту:
Відсторонюючи нас від роботи, уряд послаблює лікарні. І це - у самий розпал пандемії. Це влада - справжнє зло, а не коронавірус.
Анастасіос, учасник протесту:
Це несправедливо. Адже наші колеги попри вакцинацію - і далі хворіють та розносять вірус. Та їм дозволяють нормально працювати. А нас позбавили усього - роботи, зарплатні, відрахувань до пенсійного фонду та медичного страхування.
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