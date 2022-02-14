Велелюдний протест організували в Афінах невакциновані медики. Тисячі людей з'їхалися до столиці з усієї країни. Пройшли ходою вулицями та влаштували танці під будівлею парламенту. У вересні грецький уряд зобов'язав медперсонал щепитися, хоча б однією дозою.

Невакцинованих - а таких в країні близько 5-ти тисяч - відсторонили від роботи та позбавили зарплатні. Мітингарі вважають це порушенням своїх прав та вимагають повернути їх до роботи і при цьому дозволити не робити щеплення.

Пенелопе Касвікі, учасниця протесту:

Відсторонюючи нас від роботи, уряд послаблює лікарні. І це - у самий розпал пандемії. Це влада - справжнє зло, а не коронавірус.

Анастасіос, учасник протесту: