Британський міністр оборони скасував відпустку через погіршення ситуації на українському кордоні. Бен Воллес наполягає, що час для деескалації ще є, але загроза вторгнення негайна. Захід прогнозує, що російське вторгнення відбудеться вже цієї середи. З подробицями - Світлана Чернецька з Лондона.

Не час відпочивати - вирішив британський міністр оборони. Бену Воллесу довелося скасувати канікули за кордоном через нові повідомлення про нарощення російських сил на кордоні з Україною. Лише минулого тижня і міністр оборони, і головна дипломатка Британії відвідували Москву. Там їх обох запевняли, що нападу не планують. Але Лондон дивиться не на слова, а на дії.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Розташування російських сил, яке ми бачимо, - понад сто тисяч як у Білорусі, так і в Україні, - очевидно, дає можливість у будь-який момент здійснити цілу низку дій, зокрема вторгнення в сусідню країну. Головним чином завдяки рівню готовності цих сил. Ми, в НАТО, дуже чітко дали зрозуміти, що вторгнення матиме трагічні наслідки.

В інтерв'ю "Сандей Таймз" міністр порівняв нинішню ситуацію з початком Другої світової війни. Мовляв, жодні дипломатичні зусилля та поступки Адольфу Гітлеру не зупинили його перед розв'язанням війни. І так само російський президент може віддати наказ про напад, попри всі зусилля Заходу.

Джеймс Гіппей, заступник міністра оборони Великої Британії:

Створені всі умови для того, щоб Росія могла розпочати атаку на Україну без попередження. Але це не означає, що напад точно станеться, як сказав прем'єр-міністр. Нині той критичний момент, коли військова загроза неминуча, але залишається гостра потреба для дипломатії і є шляхи, за допомогою яких можна досягти деескалації та уникнути цього всього.

У разі подальшої військової агресії проти України - на Росію чекають колективні санкції та масштабні негативні наслідки для економіки. Про це попередили міністри фінансів країн Великої сімки. У G7 обіцяють діяти швидко, скоординовано та рішуче.

Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини:

Не часто G7 робить заяви щодо поточних дипломатичних питань. Зараз це потрібно. Ми запевнили Україну, що й надалі підтримуватимемо її економічний розвиток і будемо стежити за її фінансовою стабільністю. Росія має знати, що у відповідь на порушення міжнародного права чи кордонів України буде швидка спільна реакція.

Посилено займатиметься українським питанням цього тижня британський прем'єр. Борис Джонсон поїде до країн північної Європи та Балтії, щоб зміцнити та розширити західний альянс. І разом закликати Росію відступити від прірви й піти на деескалацію. Також Джонсон повідомив, що із союзниками готує подальшу допомогу Києву і невдовзі повідомить подробиці.