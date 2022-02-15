Адміністрація Байдена розглядає можливість надати Україні суверенних кредитних гарантій [ Редактировать ]
Адміністрація Байдена розглядає можливість надати Україні суверенних кредитних гарантій на суму до одного мільярда доларів.
Про це повідомило видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела у Білому домі. За їхніми даними, таку ідею озвучив перед конгресменами радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
Він зазначив, що ці гарантії є частиною ширшого пакету макроекономічної підтримки для України в момент напруги у відносинах з Росією.
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