Про це повідомило видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела у Білому домі.

Адміністрація Байдена розглядає можливість надати Україні суверенних кредитних гарантій на суму до одного мільярда доларів.

Про це повідомило видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела у Білому домі. За їхніми даними, таку ідею озвучив перед конгресменами радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що ці гарантії є частиною ширшого пакету макроекономічної підтримки для України в момент напруги у відносинах з Росією.