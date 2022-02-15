Украина запросила проведение отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения российских войск.

Россия заявила, что не будет принимать участие, передает "Эхо Москвы".

Стоит отметить, что встреча состоится сегодня, 15 февраля.

"РФ не будет принимать участие во встрече по венскому документу в ОБСЕ", - заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Ранее сообщалось, что председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что встреча по присутствию войск РФ у границ Украины состоится во вторник, 15 февраля.

Напомним, Госдума обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР". Проект поддержал 351 депутат.

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