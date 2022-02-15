Стримано, але з оптимізмом на новини з Росії відреагували й в НАТО. Щоправда, кажуть, Альянс ще немає достовірних даних - куди саме прямує військова техніка росіян. Припускають, що це може бути черговою маніпуляцією.

Усі ризики міністри оборони країн НАТО планують обговорити вже завтра. Які ще питання на порядку денному - Олена Абрамович розкаже.

Великого полегшення у Брюсселі та Вашингтоні після заяв Кремля не відчули. Генсек НАТО заявив - є підстави для стриманого оптимізму, проте немає для того, щоб говорити про реальну деескалацію. Москва досі не відповіла на пропозицію Альянсу провести чергові консультації. В середу в Брюсселі зберуться міністри оборони Альянсу. І попри останні заяви, тема зустрічі залишається тривожною - щодо можливої атаки Росією України.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Те, що ми бачили ще з минулої весни, - що вони пересувають свої війська туди-сюди, але це не є ознакою реальної деескалації. Часом ми спостерігаємо, що на певні позиції приводять не лише війська, а й важку військову техніку. І тоді вони відводять частину чи більшість військ, але техніка залишається. І за потреби є можливість дуже швидко повернути людей назад.

Аналогічні перестороги пролунали й від представниці США в НАТО. Мовляв, спочатку потрібно подивитися та ретельно перевірити, чи справді частина російських військ повернулася на місце своєї дислокації.

Джуліан Сміт, постійна представниця США при НАТО:

Можливо, ви пам'ятаєте, наприкінці грудня минулого року Росія зробила схожу заяву. І коли ми перевірили і промоніторили ситуацію, то не помітили жодних ознак деескалації. Відтоді ми лише спостерігаємо рух російських військ у протилежному напрямку.

Дій, а не слів від Росії вимагає й міністр закордонних справ Німеччини. Водночас французький уряд пояснив нинішній розвиток подій як результат дипломатичних зусиль президента Макрона, який минулого тижня шість годин вів перемови з Путіним.

Габріель Атталь, речник уряду Франції:

Якщо все підтвердиться, то, звичайно, це позитивний сигнал. Це було б ознакою деескалації, якої ми чекаємо вже кілька тижнів. А також підтвердило б, що ми мали право відновити діалог. Нагадаю, відвідавши Москву та спілкуючись із Володимиром Путіним, президент знову розпочав діалог із Росією саме для досягнення стабілізації чи навіть деескалації.

Британський прем'єр Борис Джонсон оцінив ситуацію як сигнал про готовність до дипломатичного рішення від Росії. Водночас додав - останні дані розвідки не надихають.