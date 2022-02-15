Стрітення Господнє відзначають сьогодні християни східного обряду. У цей день у церквах ставлять свічки. Вважають, що вони мають надзвичайну здатність допомагати людям у найскрутніші часи. На службі в Києво-Печерській лаврі побувала Олена Логінова.

Ранок. Києво-Печерська лавра. До Трапезного храму йдуть віряни - відзначати Стрітення Господнє. Одне з 12 найважливіших церковних свят.

Настроение хорошее, очень праздничное, тем более погода - все ликуют. - З хорошим настроєм прийшов, з молитовним і покаянним.

Стрітення Господнє - знаменує зустріч Бога з людством. Свято припадає на 40 день після Різдва. Коли Ісуса немовлям уперше принесли до Єрусалимського храму, де його зустрів Симеон Богоприємець.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської лаври:

Всіх вітаю з великим радісним святом. Нехай Господь дарує всім здоров'я, довголіття і дай Боже, що колись нас батьки також приносили в храм, щоб ми завжди лишились з Богом, щоб Господь оберігав нас. Тому що неможливо жити без Бога і як тяжко жити тим людям, які не знають правди та істини.

Цього дня є традиція святити воду і "стрітенські свічки". Люди вірять, що вони мають цілющу силу. Віряни, перед тим як забрати свічки додому, запалюють їх у храмі й моляться - кожен про своє заповітне бажання. Але, кажуть, є і спільне для всіх:

Чтобы был мир. Мир везде во всем мире - Я просила, чтоб на земле у нас был мир.

А ще в народі існує повір'я, що в цей день зима зустрічається з весною.