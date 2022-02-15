Стрітення Господнє відзначають християни східного обряду [ Редактировать ]
Стрітення Господнє відзначають сьогодні християни східного обряду. У цей день у церквах ставлять свічки. Вважають, що вони мають надзвичайну здатність допомагати людям у найскрутніші часи. На службі в Києво-Печерській лаврі побувала Олена Логінова.
Ранок. Києво-Печерська лавра. До Трапезного храму йдуть віряни - відзначати Стрітення Господнє. Одне з 12 найважливіших церковних свят.
Настроение хорошее, очень праздничное, тем более погода - все ликуют. - З хорошим настроєм прийшов, з молитовним і покаянним.
Стрітення Господнє - знаменує зустріч Бога з людством. Свято припадає на 40 день після Різдва. Коли Ісуса немовлям уперше принесли до Єрусалимського храму, де його зустрів Симеон Богоприємець.
Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської лаври:
Всіх вітаю з великим радісним святом. Нехай Господь дарує всім здоров'я, довголіття і дай Боже, що колись нас батьки також приносили в храм, щоб ми завжди лишились з Богом, щоб Господь оберігав нас. Тому що неможливо жити без Бога і як тяжко жити тим людям, які не знають правди та істини.
Цього дня є традиція святити воду і "стрітенські свічки". Люди вірять, що вони мають цілющу силу. Віряни, перед тим як забрати свічки додому, запалюють їх у храмі й моляться - кожен про своє заповітне бажання. Але, кажуть, є і спільне для всіх:
Чтобы был мир. Мир везде во всем мире - Я просила, чтоб на земле у нас был мир.
А ще в народі існує повір'я, що в цей день зима зустрічається з весною.
по теме
Ось ці кремезні чоловіки працюють механіками на місцевому підприємстві. А коли отримують тривожний виклик, залишають усі свої справи. І вже за кілька хвилин вони в бойовій готовності.
Законопроєкт розглянуть у комітеті з питань енергетики. А вже в четвер за нього можуть і проголосувати.
А щоб не допустити авіаційної блокади - Уряд вирішив сам страхувати польоти. З резервного фонду готові профінансувати авіакомпанії майже на 17 мільярдів гривень.
Та попри те, що прикордонники в повній готовності, селяни кажуть - якщо ворог все ж наважиться перетнути межу, місцеві обіцяють їм влаштувати зустріч.
Служба безопасности Украины готова противостоять проявлениям гибридной агрессии врага в информационном пространстве