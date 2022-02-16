Президент США Джо Байден вкотре попередив Путіна про наслідки для Росії в разі нової агресії проти України. Про це він сказав напередодні у спеціальному зверненні. За словами глави Білого дому, США та Європа готові до дипломатичного діалогу, проте не готові поступитися основоположними принципами.

Байден також наголосив, що ані Сполучені Штати, ані Україна, ані НАТО не є загрозою для Росії. Бо вони не мають своїх ракет в Україні і не планують їх там розміщувати. Президент США вкотре попередив про безпрецедентні економічні санкції для Росії в разі її чергової агресії.

Джо Байден, Президент США: