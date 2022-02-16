Джо Байден вкотре попередив Путіна про наслідки для Росії в разі нової агресії [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден вкотре попередив Путіна про наслідки для Росії в разі нової агресії проти України. Про це він сказав напередодні у спеціальному зверненні. За словами глави Білого дому, США та Європа готові до дипломатичного діалогу, проте не готові поступитися основоположними принципами.
Байден також наголосив, що ані Сполучені Штати, ані Україна, ані НАТО не є загрозою для Росії. Бо вони не мають своїх ракет в Україні і не планують їх там розміщувати. Президент США вкотре попередив про безпрецедентні економічні санкції для Росії в разі її чергової агресії.
Джо Байден, Президент США:
Якщо Росія нападе на Україну, вона отримає масштабний міжнародний осуд. Це буде глибокою раною для Росії, яку вона завдасть сама собі. Сьогодні наші союзники по НАТО і сам альянс єдині як ніколи. І наша відповідь буде суворою.
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Про це повідомляє телеканал NBCnews з посиланням на свої джерела, що особисто були присутні при цій бесіді.
Більшість заяв щодо України зараз робить Держсекретар Блінкен - і від Президента Байдена давно вже чекали, що він висловить свою позицію.
Українські представники хочуть отримати офіційну інформацію від РФ.
Сьогодні у Брюсселі зберуться міністри оборони НАТО. Тема зустрічі - можлива атака Росії щодо України.
Лідери США та України також обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.