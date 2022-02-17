Володимир Зеленський зустрінеться з Камілою Гарріс. Таке повідомляє видання The hill із посиланням на представника адміністрації Байдена.

За їхніми даними, зустріч президента України та віцепрезидента США відбудеться вже цієї суботи під час візиту Гарріс до Європи. Політик планує взяти участь у Мюнхенській конференції.

У Німеччині Гарріс також зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Олафом Шольцом та лідерами Латвії, Литви та Естонії. Водночас Володимира Зеленського запросили виступити на одній із найближчих сесій Європарламенту.