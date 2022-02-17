Володимир Зеленський зустрінеться з віцепрезиденткою США [ Редактировать ]
Володимир Зеленський зустрінеться з Камілою Гарріс. Таке повідомляє видання The hill із посиланням на представника адміністрації Байдена.
За їхніми даними, зустріч президента України та віцепрезидента США відбудеться вже цієї суботи під час візиту Гарріс до Європи. Політик планує взяти участь у Мюнхенській конференції.
У Німеччині Гарріс також зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Олафом Шольцом та лідерами Латвії, Литви та Естонії. Водночас Володимира Зеленського запросили виступити на одній із найближчих сесій Європарламенту.
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За словами глави Білого дому, США та Європа готові до дипломатичного діалогу, проте не готові поступитися основоположними принципами.
Лідери США та України також обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.
Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку офіційного Вашингтона. І запросив його відвідати Україну найближчими днями.
Сенат просить допомогти. Група конгресменів із комітету з розвідки надіслала листа Президенту Байдену. У зв'язку з можливою агресією з боку Росії вимагають надати Україні максимально можливий доступ до оперативних даних американської розвідки.
І тим самим виключив для Києва можливість вступу до НАТО. Такі ініціативи він начебто висловив під час зустрічі з Володимиром Путіним у понеділок.