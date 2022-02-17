Українська розвідка не підтверджує відходу російських військ від українського кордону. Нині уздовж українських рубежів зосереджено приблизно 140 тисяч вояків. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що спостерігається лише неістотне переміщення окремих підрозділів - для годиться. І додав, деескалація - означатиме відведення російських військ, техніки та озброєння. Ідеться і про ту зброю, що нині задіяна в Білорусі на "навчаннях".