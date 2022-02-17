Рада безпеки ООН розпочала засідання з українського питання [ Редактировать ]
Рада безпеки ООН розпочала засідання з українського питання. Формально його скликала Росія, щоб обговорити - як там кажуть - "невиконання Мінських угод". Проте США та ЄС, імовірно, використають цей шанс, щоб поговорити зовсім про інше. Напередодні Україна звернулася до Радбезу з проханням обговорити також постанову Держдуми РФ про визнання незалежності так званих Л/ДНР. Які саме заяви пролунали? Про це дивіться в "Подробицях", о 20:00.
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