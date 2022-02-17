Американські військові прибули до Польщі [ Редактировать ]
Сотні американських військових прибули до Польщі. Два боїнги приземлилися в аеропорту міста Жешув, за 100 кілометрів від кордону з Україною. Напередодні Сполучені Штати анонсували, що спорядять 4700 військовослужбовців для посилення східного флангу НАТО - через імовірність вторгнення РФ у нашу країну. Йдеться про перекидання бійців 82 повітряно-десантної дивізії зі штату Північна Кароліна. Раніше на території Польщі вже перебували приблизно п'ять тисяч американських армійців.
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