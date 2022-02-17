Сотні американських військових прибули до Польщі. Два боїнги приземлилися в аеропорту міста Жешув, за 100 кілометрів від кордону з Україною. Напередодні Сполучені Штати анонсували, що спорядять 4700 військовослужбовців для посилення східного флангу НАТО - через імовірність вторгнення РФ у нашу країну. Йдеться про перекидання бійців 82 повітряно-десантної дивізії зі штату Північна Кароліна. Раніше на території Польщі вже перебували приблизно п'ять тисяч американських армійців.