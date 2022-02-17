Потужний буревій дійшов і до України. Найбільше від нього потерпають західні терени. На Львівщині швидкість вітру - до тридцяти метрів на секунду. А це - показник ураганів. Повалено десятки дерев, які своєю чергою - трощили автівки на дорогах. Зачепила стихія і Прикарпаття. А от Закарпаття заливають дощі. Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в горах. У вихідні, за прогнозами синоптиків, зливи дістануться Києва, Чернігова, Сум, Черкас та Полтави.