Потужний буревій дійшов до України [ Редактировать ]
Потужний буревій дійшов і до України. Найбільше від нього потерпають західні терени. На Львівщині швидкість вітру - до тридцяти метрів на секунду. А це - показник ураганів. Повалено десятки дерев, які своєю чергою - трощили автівки на дорогах. Зачепила стихія і Прикарпаття. А от Закарпаття заливають дощі. Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в горах. У вихідні, за прогнозами синоптиків, зливи дістануться Києва, Чернігова, Сум, Черкас та Полтави.
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