Загострення на фронті. Два десятки населених пунктів сьогодні опинилися під ворожими обстрілами. Є поранені - як серед військових, так і цивільних. Цинічно противник ударив з артилерії по мирній Станиці Луганській. Один зі снарядів влучив у дитячий садок. У той момент там були діти. Трьох працівників закладу - контузило.

Чому після тривалого затишшя - ворог різко активізувався? З чим пов'язана ця ескалація?

На прямому зв'язку зі студією наш військовий кореспондент Ігор Левенок. Він весь день працює на лінії зіткнення. Ігорю, вітаю. Яка ситуація зараз на Сході?

Ігор Левенок, кореспондент:

Вітаю, Олександре. Так, ситуація на фронті різко загострилася. Ворог б'є з артилерії та великокаліберних мінометів уздовж усієї лінії фронту. Подекуди застосовує навіть танки. Станом на вечір зафіксовано 39 порушень режиму тиші. Під вогнем опинилися позиції наших армійців поблизу Водяного, Пісків, Новотошківського, Старогнатівки, Старого Айдара та Мар'їнки. Також гаряче в районах Луганського, Світлодарська і Троїцького. У районі останнього супротивник атакував укріплення українських військових із допомогою танків. Бої точилися неподалік Авдіївки, Невельського, та Шумів. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців зазнали поранень. До того ж ворожа артилерія сьогодні била не тільки по укріпленнях армійців, а й по мирних населених пунктах. Є поранені серед цивільних. До лікарень потрапили щонайменше двоє людей. Відомо, що одна жінка зазнала осколкових поранень у Мар'їнці. Також близько десяти житлових будинків та ліцей було пошкоджено внаслідок обстрілу селища Врубівка на Луганщині. Один зі снарядів розірвався біля ліцею, де саме навчалися діти 1-4 класів. Уламки від снаряда летіли у вікна й двері навчального закладу. Діти й персонал відбулися лише переляком. У селищі пошкоджено газогін. Ну, а ми сьогодні були у Станиці Луганській. Там ворог ударив з артилерії. Поцілив у будівлю дитячого садка. Ми побачили моторошну картину. Про наслідки цього обстрілу я пропоную подивитися далі в моєму матеріалі.

Зараз ми бачимо, що співробітники поліції проводять обстеження території. Нас запустили, але не виключено, що тут можуть бути якісь нерозриви…

Дитячий садок "Казка" в Станиці Луганській. Ворог ударив по "яслах" з важкої артилерії. На території закладу вибухнуло щонайменше два снаряди.

Осколками прошиті вікна, ну це просто…

Обстріл стався вранці. Дитсадок уже працював. Снаряд пробив стіну та рвонув усередині. Пані Наталія саме працювала в пральні - за стінкою від кімнати, у яку залетів снаряд.

Наталія, техпрацівниця дитсадка:

И меня откинуло, не знаю, наверное вон до двери откинуло. Контузия правой стороны. Оказали помощь, нас забирали в больницу.

Дитячий садок відвідує 57 дітей. На момент обстрілу в приміщенні перебувало двадцятеро малят. Ворожий снаряд вибухнув у спортивній кімнаті.

Ігор Левенок, кореспондент:

Це просто диво, диво не інакше, що в цій кімнаті на момент обстрілу не було дітей. Адже обстріл трапився о восьмій сорок ранку. Одна група вже завершила ранкову гімнастику. А інша туди іще не зайшла.

Наталія Бутенко, в. о. завідувачки КДНЗ "Ясла-садок №21 "Казка"":

Получается, что с гимнастики они уже вышли и на следующее занятие, которое по расписанию в группе, они еще не зашли. Это просто чудо!

Троє співробітників зазнали контузій. Переляканих дітей вихователі вивели, спочатку в коридор, а потім - у підвал сусіднього будинку. Свого укриття дитсадок не має.

Мы вот здесь вот по обе стороны сидели…

Роботу закладу тимчасово зупинили. Діти пережили неабиякий стрес.

Олена, мама вихованиці дитсадка:

Я зашла, забрала ребенка, еще стреляли, я ее взяла, я ее даже не обувала. В тапочках побежали, живем через дорогу. Побежали в подвал. Она сейчас нормально, ну а тогда конечно плакала…

Армійці кажуть: ворог застосував далекобійну артилерію.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Це порушення не те що правил війни, або Мінських домовленостей, це порушення будь-яких моральних принципів та людяності, адже всі прекрасно знають, що тут знаходиться дитячий садок. І що в ньому не може бути ніяких військовослужбовців. Від дитячого садка до позицій далека відстань, тож ми не можемо сказати, що це випадково…

Унаслідок обстрілу постраждали ще й сусідні будинки. Вибуховою хвилею там повибивало шибки. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "тероризм".