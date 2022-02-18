В НАТО з оптимізмом відреагували на новини з Росії

Великого полегшення у Брюсселі та Вашингтоні після заяв Кремля не відчули. Генсек НАТО заявив - є підстави для стриманого оптимізму, проте немає для того, щоб говорити про реальну деескалацію.