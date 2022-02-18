Збільшити військовий контингент у Європі може Канада [ Редактировать ]
Збільшити військовий контингент у Європі може Канада. В уряді країни заявили, що нарощення присутності канадських військ на східному фланзі НАТО може стати одним із пріоритетів - через ескалацію з боку РФ.
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