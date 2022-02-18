Сіднейські песики охороняють спокій відвідувачів закладу "Опера Бар" [ Редактировать ]
Ефективне нововведення! У закладі Сіднея - "Опера Бар" - вигадали, як боротися з чайками, які постійно крадуть їжу з тарілок відвідувачів. Більше про проблему та як її владнали - у сюжеті.
На перший погляд, може здатися, що цей чоловік разом із песиком просто прогулюється набережною австралійського Сіднея. Однак насправді він і його чотирилапий друг працюють! Контролюють, аби чайки не заважали відвідувачам одного з найпопулярніших місць - "Опера Бар" - куштувати страви й насолоджуватися тамтешніми краєвидами.
За словами працівників закладу, чайки постійно прилітають і забирають їжу з тарілок клієнтів. І щоб уладнати цю проблему, керівництво ресторану вирішило найняти "охоронців". Це - дресовані песики, яких супроводжують патрульні. І разом - вони відлякують чайок, щойно вони намагаються наблизитися до тарілки з їжею.
Семмі Макферсон, адміністратор закладу:
Це полегшило нашу роботу. Нам більше не потрібно стежити й бігати за птахами, які постійно хочуть поцупити чиюсь їжу. Зрештою ми тепер не міняємо так багато страв. Також у нас зменшилася кількість побитого посуду. Фантастика!
В "Опера Барі" вже навіть підрахували ефективність такого патрулювання. Подібних інцидентів із чайками поменшало на 85 відсотків!
Семмі Макферсон, адміністратор закладу:
Ми не рахували, скільки заощадили в доларах. Однак ситуацій, коли чайка налітає на чиюсь тарілку, тепер майже немає. Тож клієнти повністю задоволені.
Відвідувачі такому нововведенню радіють. І кажуть - песики їм аж ніяк не заважають.
Баніта Саркош, жителька Сіднея:
Візити до цього закладу стали ще приємнішими. Не потрібно постійно стежити за тарілкою й самостійно відганяти надокучливих чайок. Чудова ініціатива!
Карла Шуберт, патрульна:
Спочатку люди не могли зрозуміти, чим ми тут займаємося. Постійно дивилися на нас. А тепер, щойно ми з песиком відійдемо перепочити, а за кілька хвилин повертаємося, відвідувачі одразу кажуть: "О, як добре, що ви вже тут. Чайки знову повернулися".
У компанії, яка надає навчених песиків для охорони, запевняють - чотирилапі не перепрацьовують, за станом їхнього здоров'я постійно спостерігають, а така активність для собачок навіть корисна.
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