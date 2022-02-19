В Бразилии паводок унес жизни более 130 человек Источник: Globo

Число жертв оползней и наводнения, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) достигло 136 человек, 213 пропали без вести. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших. Среди 136 погибших 81 женщина и 50 мужчин, 22 из которых несовершеннолетние. К настоящему времени опознано 89 тел.

После четырех дней поисков пожарная служба считает, что спасение живых жертв из грязи и обломков все еще возможно. В поисковых работах заняты 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. Губернатор штата Клаудиу Кастру заявил:

Это был самый сильный дождь с 1932 года.

17 февраля губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что из-за ливня, обрушившегося на город Петрополис, погибли 78 человек, включая восемь детей, 35 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате удара стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны. С начала сезона дождей в ноябре 2021 года погибли более 70 человек в штатах Баия, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

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