У неділю, 20 лютого, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" народні депутати України Ярослав Железняк (фракція "Голос") та Олег Устенко (фракція "Слуга Народу") розповіли про поточний стан економіки у країні.

"Істерія у західних партнерів впливає на нашу економіку: ми повинні були запозичити біля 40 мільярдів гривень за січень 2022 року. Ми взяли в 245 разів менше грошей в кредит, ніж зазвичай. Поки що бюджет проходить і без цих грошей. Загальна сумма допомоги може сягнути 7,5 мільярдів гривень. У нас не вистачає грошей для закупівлі газу на наступний опалювальний сезон", - сказав Железняк.

Натомість Устенко заявив, що ціни на продукти харчування, паливо та здорожчання курсу долара не пов'язані з інформаційною війною проти України.

Ціни ростуть майже рік. В США рекордна інфляція за останні 40 років. В моменти коронакризи було надруковано багато доларів. Наприклад, кукурудза коштує близько 300 доларів за одну тону. За цим усім ростуть ціни на курятину, свинину, так само і енергоресурси. Ціна на нафту також пішла вгору.

Железняк додав, що курс долара не дійде до позначки в 30 гривень. Буханка хліба дорожчає в ціні через те, що багато продуктів за цінами буде прив'язане до долара. Також немалу роль грають і енергоносії, так як треба опалювати магазин. Загальна продуктова інфляція складатиме 9-10%. Наше економічне зростання становитиме 3%.

Наприкінці Устенко висловив свою думку щодо майбутнього ФОПів, які вкотре вийшли на акцію протесту під Верховною Радою, сказавши, що якщо дозволить ситуація у крахні, то потрібно йти назустріч і давати можливість підприємцям відстрочити касові апарати або відстрочити штрафи.

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