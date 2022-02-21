За минулу добу на сході поранений один український військовий [ Редактировать ]
За минулу добу на сході поранений один український військовий. Втім загалом на фронті, порівняно с суботою, стало трохи спокійніше - ворог 53 рази порушував режим тиші, 50 з них - бив із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Найбільше обстрілів українських позицій - в бік селищ Луганського, Красногорівки, Авдіївки, Новотошківського. Внаслідок обстрілів під Щастям на Луганщині знищений автомобіль українських представників спільного центру контролю та координації питань припинення вогню. Більше про ситуацію на фронті - Ігор Левенок.
Про це говорили й очікували. Цього тижня - ворог пішов на ескалацію на Донбасі. Десятки потужних обстрілів. Артилерійські удари й атаки танків. Під вогнем опинилися армійські позиції й мирні села та міста.
Нині на передовій потрапити під ворожий вогонь можна скрізь.
Так, давайте…пойдемте туда, там три наката. - Нічого собі, б'ють так, нормально… - Виход! Сюда можете ховаться. (бах!) Це сто двадцяті…
Цей тиждень для армійців був не легким. Щонайменше семеро бійців - поранені. А двом родинам надійшли трагічні звістки. Один із загиблих - капітан Антон Сидоров. Один із провідних розвідників... Це відео концерту, де Антон - виконував пісню - на честь полеглих побратимів. Вона стала пророчою...
І попри все, українські захисники гідно тримають стрій.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Нехай не панікують люди, все буде добре. Ждемо. Нехай. Як прийдуть вони, так і підуть, або повезуть. Но не пропустимо їх по-любому. Все буде добре.
Українці й міжнародна спільнота вже мають безліч доказів, хто на Донбасі веде війну.
А супротивник поширює відео, як накопичуються сили на непідконтрольній території. Туди масово прибувають - вагнерівці та кадирівці.
Ну ми ж походимо з роду козацтва. А що то за козак, який воювати не вміє!
Це нам говорить комбат. Герой України Володимир Гринюк. Учасник боїв за Дебальцеве. Сьомі роковини яких минули цими днями.
Володимир Гринюк, командир батальйону, Герой України:
Якби зараз вернути той час, але залишити командирів, які зараз очолюють Збройні сили, я думаю Дебальцево ми би втримали.
Пекельне горнило цієї війни Володимир пройшов від початку. Тож його слова мають вагу.
Збройні сили поки знаходяться на передку, безстрашно несуть службу. Ворог не пройде!
по теме
Під ворожим вогнем опинилися мирні населені пункти. Сьогодні під час надання допомоги цивільному населенню поранені й двоє рятувальників.
Луганщина. Передова в околицях села Троїцького. Поле всіяне глибочезними вирвами. Це наслідки вчорашнього обстрілу. Ворог застосував увесь арсенал, заборонений "Мінськом".
Під вогонь важких гармат, мінометів і гранатометів різних систем потрапили понад 20 населених пунктів. Під час мінометного обстрілу Старогнатівки, за даними поліції Донеччини, важке поранення отримав український боєць.
Військо вже не те, констатують бійці. Армія зміцніла й набула бойового досвіду. Збройним силам українці довіряють найбільше і продовжують підставляти своє плече.
Противник двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Пісків, а ще - атакував захисників Південного, Водяного та Невельського.