Вояки двох країн відпрацьовували різні схеми та прийоми, зокрема, з використанням військової техніки.

Американські солдати розпочали навчання в Польщі, неподалік від українського кордону. Вояки двох країн відпрацьовували різні схеми та прийоми, зокрема, з використанням військової техніки.

Після посилення американського контингенту в лютому кількість вояків США в Польщі сягнула 10 тисяч. У Держдепі Сполучених Штатів зазначили, що такі дії НАТО оборонні та співмірні маневрам, які Росія проводить на території Білорусі.