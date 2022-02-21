Американські солдати розпочали навчання в Польщі [ Редактировать ]
Американські солдати розпочали навчання в Польщі, неподалік від українського кордону. Вояки двох країн відпрацьовували різні схеми та прийоми, зокрема, з використанням військової техніки.
Після посилення американського контингенту в лютому кількість вояків США в Польщі сягнула 10 тисяч. У Держдепі Сполучених Штатів зазначили, що такі дії НАТО оборонні та співмірні маневрам, які Росія проводить на території Білорусі.
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Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
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За попередніми даними штабу ООС, двоє цивільних осіб зазнали контузій, діти не постраждали.