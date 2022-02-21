Нові супутникові знімки демонструють активізацію російських військ [ Редактировать ]
Нові супутникові знімки демонструють активізацію російських військ біля кордонів України. Світлини надала американська компанія "Maxar Technologies".
Із них видно, що підрозділи, які раніше були в гарнізонах, тепер займають польові позиції. Також помічені численні розгортання бронетехніки та війська на північний захід від Бєлгорода - у межах 35 км від кордону з Україною.
У компанії зазначають: ця нова активність є зміною в схемі розгортання бойових груп. Досі їх переважно здійснювали на території або поблизу військових гарнізонів і тренувальних майданчиків.
по теме
Таке заявив міністр оборони України Олексій Резніков - повідомляє Ройтерс. За словами Резнікова, деескалація означатиме відведення російських військ, техніки та озброєння.
У маневрах братимуть участь і кораблі Чорноморського флоту федерації.
Українська сторона мала на меті змусити РФ пояснити ситуацію.
Спільний вишкіл Білорусі та РФ "Союзна рішучість 2022" мають завершитися 20 лютого.
За словами Резнікова, деескалація означатиме відведення російських військ, техніки та озброєння. Ідеться і про ту зброю, що нині задіяна у Білорусі на "навчаннях".