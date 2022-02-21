У компанії зазначають: ця нова активність є зміною в схемі розгортання бойових груп.

Нові супутникові знімки демонструють активізацію російських військ біля кордонів України. Світлини надала американська компанія "Maxar Technologies".

Із них видно, що підрозділи, які раніше були в гарнізонах, тепер займають польові позиції. Також помічені численні розгортання бронетехніки та війська на північний захід від Бєлгорода - у межах 35 км від кордону з Україною.

У компанії зазначають: ця нова активність є зміною в схемі розгортання бойових груп. Досі їх переважно здійснювали на території або поблизу військових гарнізонів і тренувальних майданчиків.