ЄС підготує для України комплексну пропозицію про зміцнення кібербезпеки [ Редактировать ]
Євросоюз розгорне в Україні військову місію. Про це за результатами візиту до Брюсселя оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про що саме йдеться та яку ще підтримку готовий запропонувати ЄС - розкаже Олена Абрамович.
Цю зустріч міністри закордонних справ ЄС розпочинають із розмови з українським колегою. Дмитро Кулеба перед початком заявляє: приїхав переконати партнерів у тому, що вони вже зараз мають змогу предметно допомогти Києву.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Я передам моїм колегам, що ми вважаємо, є вагомі й законні причини зараз запровадити хоча б частину санкцій, щоб продемонструвати, що Європейський Союз не тільки говорить про санкції, але й відповідно діє.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у коментарі німецьким ЗМІ вкотре підтвердила інакшу позицію Брюсселя. Мовляв, якщо до санкцій вдатися зараз, то не залишиться інструментів впливу в разі повномасштабного вторгнення. Проте Верховний представник Жозеп Боррель запевнив: найгіршого сценарію не чекатимуть, - усе вже напоготові.
Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань безпеки й зовнішньої політики:
Коли настане час, я скличу позачергове засідання, тому що заходи покарання - це компетенція Ради. Я хочу це повторити, бо важливо знати, хто що вирішує в цих установах, - рішення про санкції ухвалює Рада. І ми готові їх запровадити, коли настане момент.
Яким саме має бути цей момент - лідери ЄС дискутували минулого тижня, а міністри продовжили під час цього засідання. Щоправда, не щодо санкцій - а щодо розгортання військової місії ЄС в Україні.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Місія буде дорадче тренувальна, це не бойові підрозділи, але це надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого логічного завершення, ми дуже довго працювали разом з друзями в Європейському Союзі, щоб це відбулося.
Окрім того, домовилися, що ЄС підготує для України комплексну пропозицію про зміцнення кібербезпеки. Аби наша держава могла дієвіше протистояти кібератакам з боку Федерації. А ще Рада ЄС затвердила виділення Україні одного мільярда 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги, про яку раніше заявляли в Єврокомісії. І це був останній етап затвердження на рівні Євроінституцій.
по теме
За його словами, в ЄС досі вірять у дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України, однак новий санкційний пакет у разі нападу Росії теж підготували.
Про це за результатами візиту до Брюсселя оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Кібератаки, масовані обстріли й масштабне порушення режиму припинення вогню. Ці кроки Росії Євросоюз не має права залишити без уваги. Із такою вимогою прибув до Брюсселя міністр закордонних справ України - на засідання очільників МЗС країн Євросоюзу.
Цю зустріч міністри закордонних справ ЄС розпочинають із розмови з українським колегою. Дмитро Кулеба перед початком заявляє: приїхав переконати партнерів у тому, що вони вже зараз мають змогу предметно допомогти Києву.
Зазвичай на справи закордонні тут відводять годину. Та це питання нагальне для такої кількості парламентарів, що дискусія триває чотири години.