Легенда мирового футбола украинец Андрей Шевченко отреагировал на возможное военное вторжение России на территорию родной страны.

Свое мнение о сложной ситуации обладатель "Золотого мяча" 2004 года изложил в Instagram.

Так, Шевченко отметил, что всегда гордился своим народом и своей страной, которая пережила много непростых периодов.

Легендарный футболист подчеркнул, что за прошедшие 30 лет украинцы сформировались как нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это, по его словам, самое главное достояние для страны.

"Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться! В единстве мы победим! Слава Украине!" - написал Шевченко.

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