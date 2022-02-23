У тих, що межують із Росією, Білоруссю і тимчасово окупованими територіями.

З огляду на цю ситуацію, Україна запровадила обмеження в прикордонних регіонах. У тих, що межують із Росією, Білоруссю і тимчасово окупованими територіями.

Це означає, що тепер уночі людям заборонено перебувати на територіях біля кордонів і виходити там на воду на будь-яких човнах.

А ще їхати до рубежів дорогами, яких немає в реєстрі шляхів, можна лише військовим та сільгосп машинам.