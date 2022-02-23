Україна запровадила обмеження в прикордонних регіонах [ Редактировать ]
З огляду на цю ситуацію, Україна запровадила обмеження в прикордонних регіонах. У тих, що межують із Росією, Білоруссю і тимчасово окупованими територіями.
Це означає, що тепер уночі людям заборонено перебувати на територіях біля кордонів і виходити там на воду на будь-яких човнах.
А ще їхати до рубежів дорогами, яких немає в реєстрі шляхів, можна лише військовим та сільгосп машинам.
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Відтепер заборонено перебувати в прикордонних районах у нічний час, виходити на воду на будь-яких плавзасобах та пересуватися автотранспортом, окрім військового, дорогами, які ведуть до рубежу.
У черзі на виїзд практично всі - українці. Кажуть, до Польщі їдуть у справах. Хтось на заробітки, хтось по товар, а хтось - до родичів у гості. І загроза воєнного вторгнення тут ні до чого.
До військових маневрів у Білорусі люди у прикордонних селах звикли. Гуркотіло там і торік на початку осені. Брязкають зброєю й нині.
Це підтвердили в Держприкордонслужбі України.
Сьогодні вночі окупанти з Градів накрили щонайменше 4 населених пункти. У Муратовому через попадання реактивного снаряду спалахнув будинок. Лише дивом обійшлося без жертв.