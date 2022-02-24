Киевский метрополитен стал бесплатным [ Редактировать ]
Киевский метрополитен перешел в безоплатний режим роботи для пассажиров.
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